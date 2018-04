Come adottare un bambino? A Montesilvano un corso di formazione per le coppie

I bisogni del bambino, gli aspetti giuridici e legislativi, come affrontare il cambiamento dallo stato di coppia a quello di nucleo familiare e poi ancora aspettative ed emozioni. Sono tanti gli aspetti che verranno analizzati e sviscerati nel corso di formazione per le coppie disponibili all'adozione nazionale ed internazionale organizzato dall'Equipe Territoriale di Montesilvano e di Pescara. Il corso si terrà nella Sala Di Giacomo del Comune di Montesilvano, il 12, il 17 e il 26 aprile dalle 15 alle 19.

La giornata del 12 aprile verrà articolata con gli interventi relativi agli aspetti giuridici, al "Bambino e ai suoi bisogni" a cura della psicologa dell'età evolutiva Emiliana Finizii e "Diventare genitori: da coppia a famiglia" a cura della psicologa – CTU del Tribunale, Anna Paola Santucci. Martedì 17 aprile si terranno gli interventi della psicologa clinica e di comunità Lorenza Lucido su "Cause e Conseguenze dell'abbandono" e "Aspettative ed emozioni della coppia adottante" con la sociologa Dorinda Silvestri. Infine nella giornata conclusiva, del 26 aprile, lo psicologo Francesco Cianci incentrerà la sua relazione su "Post adozione - rivelazione" per poi dare spazio alle testimonianze di famiglie che hanno vissuto l'esperienza dell'adozione, sia dal punto di vista genitoriale che dei figli.

«L'adozione per una coppia - afferma il vicesindaco Ottavio De Martinis – è un percorso molto delicato. Queste giornate di incontri servono proprio a fare chiarezza sui bisogni del bambino e su quelli della coppia stessa. Crediamo possa essere molto utile sia per quelle coppie che hanno già avviato il loro percorso, ma anche per quelle coppie che aspirano all'adozione, ascoltare i consigli di esperti ma anche l'esperienza diretta di famiglie che si sono formate proprio grazie all'adozione».