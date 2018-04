Partono domani gli sfalci delle aree verdi. Novita 2018, si faranno 3 passaggi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Partirà domani lo sfalcio primaverile delle erbe nelle aiuole e aree verdi città e sarà affidato alla ditta "Il Verde SRLS". E' un affidamento che consentirà di fare il primo passaggio su tutte le aree cittadine e di coprire le esigenze fino alla data del 2 giugno 2018, termine entro il quale dovremmo avere le risultanze della gara aperta dello sfalcio, gara biennale di importo pari a 1.300.000 euro, diviso in due lotti, in cui il fiume Pescara fa da spartiacque tra le due imprese aggiudicatarie.

Fino a quella data l'Amministrazione comunale per scongiurare i rischi igienico-sanitari e assicurare il decoro della città ha scelto la ditta "Il Verde Srls" tra le ditte invitate a produrre delle offerte.

L'importo di questo primo affidamento è pari a 30.500 euro. Il lavoro partirà domani e interesserà la riviera nord, aiuole lato monte e lato mare. La riviera sud invece è già stata oggetto della manutenzione da parte dei nostri operai interni, che continueranno a occuparsi dello sfalcio dentro i parchi comunali e voglio ringraziarli per lo spirito di abnegazione, che pur tra mille difficoltà li muove ogni giorno, per dare risposte concrete e il più estese possibile alle esigenze sentite in città.

Con le risorse a disposizione quest'anno riusciremo a fare tre passaggi di sfalcio sulle aree verdi della città e anche questo rappresenta una piccola novità rispetto all'anno scorso. Succede perché i consiglieri del centrosinistra hanno inteso incrementare i fondi a disposizione del servizio verde per la manutenzione e questo ci consentirà di presentare una città più bella e decorosa nelle prossime settimane.