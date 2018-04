Case popolari: il M5S a muso duro con Lorenzo Sospiri

"Il consigliere Sospiri, invece di abbozzare leggi sugli emendamenti del M5S, dovrebbe alzarsi dalla scrivania e andare un po' più sul campo. Solo così potrà capire quali sono le reali necessità dei cittadini che abitano in quartieri periferici tenuti in ostaggio dai criminali che occupano, spesso abusivamente, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

E' questo il commento del consigliere regionale Domenico Pettinari del M5S in merito ad una nota diffusa ieri dal Lorenzo Sospiri nel quale il consigliere forzista rivendica la paternità concettuale di una legge presentata giorni fa dal M5S, per risolvere il problema della criminalità e dell'abusivismo nelle case popolari abruzzesi.

"Siamo sempre al fianco dei cittadini e la nostra Proposta di legge nasce da un lungo percorso fatto insieme alla cittadinanza. Ci chiamano per presentarci situazioni estreme che se avessero davvero avuto il supporto concreto di tutte le forze politiche si sarebbero risolte da tempo. Ma centro destra prima e centro sinistra poi, hanno preferito abbozzare testi di legge di rappresentanza, fermo restando poi proporre le sanatorie che avrebbero legittimato gli occupanti senza titolo. Non accettiamo nessuna lezione da chi è stato partecipe di questo stato di cose. Se Sospiri si fosse recato in alcune periferie calde" incalza Pettinari " si sarebbe reso conto che la legge da lui presentata, ed abbozzata sulla base di emendamenti del M5S, manca però di passi salienti come la sinergia tra Enti e fornitori di utenze gas e luce, per evitare che nelle case occupate sia possibile attivare i servizi. Manca inoltre l'estensione della Legge regionale 96/96 ai locali limitrofi all'abitazione, dove spesso vengono nascoste le sostanze stupefacenti spacciate. Inoltre manca tutta quella fase di proposta extra-legge che il M5S intende realizzare con il supporto di associazioni territoriali e di categoria. Insomma mancano una serie di punti cruciali che solo ascoltando direttamente la cittadinanza possono essere messi in campo. Martedì presenteremo una serie di emendamenti aggiuntivi alla legge presentata da Forza Italia e se le buone intenzioni di Sospiri vanno al di là dell'annuncio mediatico saremo disponibili ad una discussione sul tema".