Caso sede della Croce Rossa, il Comune di Pescara ha la soluzione dal 2016

"Sulla questione della sede della Croce Rossa ci corre dover specificare alcuni passaggi che rendono interprete il Comune di una soluzione auspicata e condivisa con l'associazione sin dal 3 settembre 2015. E' infatti questa la data di una delibera di Giunta che attiva un protocollo fra Comune, Provincia di Pescara, sottoscritto il 12 agosto di quell'anno, con cui l'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Croce Rossa l'intero plesso della ex scuola di Villa Fabio: 869 metri quadri di locali per 14.448 euro di canone annuo a carico della Croce Rossa, circa 1.204 euro al mese, poco di più del canone versato per la sede, notevolmente più piccola, sotto il Palazzo di Governo.

A quella delibera seguì un altro atto dell'esecutivo, siamo al 13 dicembre del 2016, con cui si rivedevano i termini della locazione su richiesta della stessa Croce Rossa, che con nota ufficiale del 29 luglio 2016 ci chiedeva di "prestare assenso per la concessione in uso a favore dell'associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Pescara – della porzione di fabbricato posto al primo piano del plesso scolastico", questo per quattro anni e per un canone esattamente ridotto alla metà, dunque 7.224 euro annui, 602 euro mensili, come dimezzati erano i metri quadri resi disponibili, perché a causa della situazione economica l'associazione non poteva fare fronte e spese maggiori.

Noi siamo fermi a quella data, ad attendere la presa in carico dei locali. Da allora ad oggi la Croce Rossa non ha manifestato alcun tipo di diniego rispetto alla soluzione trovata, così com'è avvenuto quando il protocollo è stato firmato e quando la soluzione è stata condivisa con tutte le parti interessate. Per prendere possesso dei locali, non resta loro che venire a prendere le chiavi".