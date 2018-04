Consiglio Regionale, Mazzocca e Sclocco su borse di studio

Il Sottosegretario alla Presidenza e Capogruppo di Art.1 Mdp Abruzzo Mario Mazzocca, e l'Assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco (Gruppo Mdp in Consiglio Regionale) avevano predisposto un emendamento alla Finanziaria con il quale si intendeva assegnare al Dipartimento della Giunta Regionale competente, per l’anno 2018, una somma pari ad euro 1.400.000, al fine di dare copertura alla quota di compartecipazione di competenza della regione pari al 40% dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale necessaria per la concessione delle borse di studio.

“Con questo provvedimento - affermano Mazzocca e Sclocco - la Regione avrebbe oggi attuato un importante aspetto del diritto allo studio, qual è appunto quello dei sussidi concessi attraverso le borse di studio. Per questo motivo, nei giorni scorsi, in un incontro con una delegazione di studenti, avevamo assicurato il nostro impegno per una soluzione del problema che era a portata di mano, vista anche la disponibilità dimostrata dall’Assessore al Bilancio Silvio Paolucci nel dare una risposta positiva ai timori nutriti da tanti studenti che frequentano le università abruzzesi. Ma, a causa dell’opposizione del Gruppo M5S, così non è stato preferendo non risolvere un problema che interessa comunque migliaia di giovani, ma battere sulla gran cassa di vaghe e irrealizzabili promesse di redditi universalistici”.

“A questo punto - concludono i due esponenti Mdp - riproporremo nel prossimo Consiglio Regionale l’emendamento”.