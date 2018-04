Traghetti Pescara Croazia, un milione di euro l'anno per ripristinare il servizio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nell'estate 2018 Pescara non avrà collegamenti marittimi attivi con la Croazia e in Regione si lavora per ripristinare il servizio puntando soprattutto sull'estate 2019.

Tra qualche giorno infatti la Regione ufficializzerà il bando, da circa 1 milione di euro l'anno, per la ricerca di un vettore che si occupi del collegamento con un contratto triennale.

A causa dei tempi stretti, quindi, sarà estremamente difficile attivare i viaggi durante l'estate 2018 che potrebbero quindi iniziare nel mese di settembre per poi puntare tutto sull'estate 2019.