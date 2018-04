Domenica torna Vivicittà e la LILT rinnova il gemellaggio

“Fare sport è fondamentale per prevenire l’insorgenza dei tumori. Per questa ragione la Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Sezione di Pescara e Coordinamento Abruzzo, rinnova anche per l’edizione 2018 il proprio gemellaggio con il ‘Vivicittà’, la gara podistica competitiva e amatoriale di cui siamo partner morali, giunta alla 35a edizione e che si svolgerà a Pescara domenica prossima, 15 aprile. Saremo in piazza Salotto a salutare la partenza e il passaggio degli oltre mille podisti in gara, distribuendo i nostri opuscoli informativi e il libro della Lilt 2018 in cui sono contenuti utili suggerimenti per condurre uno stile di vita sano anti-cancro”. Lo ha detto il Presidente della Lilt – Pescara, il professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo, in riferimento alla conferenza stampa convocata stamane per presentare il Vivicittà 2018, con il sindaco Marco Alessandrini e l’assessore allo Sport Giuliano Diodati, il campione Alberico Di Cecco, il Presidente della Uisp Alberto Carulli, conferenza in cui la Lilt è stata rappresentata dai membri del Direttivo, Milena Grosoli e Paolo Lucente, e dai volontari.

“La pratica dell’attività sportiva, come misura per la prevenzione oncologica, è prevista nel Codice Europeo della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – ha ricordato il Presidente Lombardo – e la stessa Lilt di Pescara ha redatto e sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Coni regionale per sviluppare delle iniziative sportive con i ragazzi. Oggi sappiamo che attraverso il movimento possiamo combattere la battaglia contro il cancro, una battaglia in cui non ci sono né vinti né vincitori, perché semplicemente impediamo alla malattia di insorgere, il nostro obiettivo è non far ammalare le persone. Finalmente tutti parlano di prevenzione primaria, prevenzione oncologica che poi significa anche prevenzione di altre patologie, cardiovascolari, autoimmuni, degenerative, crediamo nell’importanza della pratica sportiva che da sola riesce ad abbattere del 10 per cento l’incidenza dei tumori e, abbinando lo sport a uno stile di vita complessivamente sano si abbatte l’incidenza sino al 40 per cento. Per il ‘Vivicittà’ siamo sponsor morali, siamo felici di essere presenti con i nostri volontari in piazza, già dalle 8 del mattino, per raccogliere nuovi soci, i quali potranno poi partecipare alle campagne di screening gratuito promosse dalla Lilt stessa, e per distribuire il nostro materiale informativo. Fra l’altro apriremo il 2018 con una novità straordinaria, ossia la Campagna per la Prevenzione al maschile, ossia per la prevenzione di patologie come il cancro alla prostata o il tumore ai testicoli, e partiremo il 19 maggio con un Congresso di rilevanza nazionale nella Sala dei Marmi della Provincia di Pescara che vedrà la presenza dei luminari del settore. La Lilt invita dunque tutti a partecipare alla manifestazione di domenica, ricordando che il tema è lo sport, che aiuta a evitare la malattia, e per un medico non c’è soddisfazione più bella del non dover curare il male perché è riuscito a impedirne l’insorgenza”. Peraltro la Lilt per l’edizione del Vivicittà 2018 ha contribuito con la Farmacia Russo alla realizzazione degli zainetti colorati che verranno assegnati ai bambini presenti in gara quale pacco omaggio.