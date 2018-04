Per 13 giorni cambia la viabilità su via Monte di Campli e via Santina Campana

Viabilità temporanea da lunedì 16 aprile Aprile su via Santina Campana, via Monte di Campli e via Fonte Romana a seguito dell'imminente rifacimento e messa in sicurezza della rotatoria di via Monte di Campli, che comporterà lavori fino al 28 aprile.

Mobilità temporanea

Le autovetture e i mezzi in generale non potranno circolare sulla rotatoria ed è per questo che fino al 28 aprile, fatta salva la necessità di qualche giorno in più, occorrerà:

riportare via Santina Campana all'originario senso unico di marcia, cioè a scendere,

all'originario senso unico di marcia, cioè a scendere, chi è diretto verso via Colle Innamorati potrà bypassare il cantiere allungando di poco il giro;

potrà bypassare il cantiere allungando di poco il giro; chi proviene dalla Vemac , per intenderci, o dall'Arca e vorrà tornare ai Colli avrà due possibilità: o percorrere via Catani oppure percorrere via Prati fino a via Fonte Romana e da qui tornare su in via Colle Innamorati;

, per intenderci, o dall'Arca e vorrà tornare ai Colli avrà due possibilità: o percorrere via Catani oppure percorrere via Prati fino a via Fonte Romana e da qui tornare su in via Colle Innamorati; i residenti di via Monte di Campli o via Monte Viglio, dovranno passare per via Monte Pratello e da qui in via Monte Viglio che si percorrerà in senso contrario;

Per 13 giorni bisognerà allungare la percorrenza su via Prati, giorni che sono necessari ad avere una nuova rotatoria. Ci sarà sicuramente qualche problema anche nell'incrocio dei flussi di traffico tra chi proviene da via Monte di Campli direzione mare-monti e chi scendendo da via Colle Innamorati vuole percorrere la direzione opposta di via Monte di Campli, per questo la Polizia Municipale presidierà il territorio, dirigendo il traffico, specie nelle ore di punta, finchè la cittadinanza non sarà abituata a questa piccola modifica.

La rotatoria

Il cantiere che terminerà la prima settimana di maggio porterà al completo rifacimento e la messa in sicurezza della rotatoria tra Via Monte di Campli e Via Colle Innamorati sia sulla sede stradale che ai margini.

Si provvederà infatti, anche alla realizzazione di nuovi marciapiedi intorno ad essa, previa demolizione marciapiedi esistenti, alla rimozione della sovrastruttura stradale e alla realizzazione di uno strato di sottofondo in misto granulare stabilizzato, con posa di nuovi cordoli e realizzazione massetto in calcestruzzo e così accadrà anche ai margini rotatoria tra Via Prati e Via Monte di Campli.

Sono previste anche nuove asole per alberi e verde, nuova sarà anche la pubblica illuminazione con la posa di 21 pali a Led; gli attraversamenti pedonali saranno realizzati in betonella anche in corrispondenza di Via Monte Pratello e si realizzeranno anche 2 attraversamenti rialzati. Il tappetino di asfalto sarà interamente rifatto, come pure tutta la segnaletica orizzontale e verticale".