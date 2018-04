Big data, nuovo seminario all'università Gabriele d'Annunzio a Pescara

Continuano i seminari di avvicinamento al convegno Big data, data science, impresa 4.0 - Nuovi modelli di gestione dell’informazione organizzato dal Dec - dipartimento di Economia dell'università Gabriele d'Annunzio in collaborazione con M-Research-data analysis, società partecipata dalla stessa università. Il convegno è in programma a maggio.

Chi è il data scientist, qual è il suo ruolo in azienda e perché sempre più aziende sono alla ricerca di questa professionalità? Questo il tema del seminario in programma per lunedì 16 aprile dalle 11.30 alle 13.00 nell'aula magna del polo pescarese dell'università d'Annunzio, in viale Pindaro, 42.

Si tratta del terzo appuntamento di un ciclo di seminari sul tema Big data analytics e blockchain technologies organizzato dal Dec in collaborazione con M-Research.



«Il ciclo di seminari ed il convegno sono finalizzati a fare chiarezza sul corretto utilizzo della terminologia relativa ai big data e a delineare i tratti della moderna figura del data scientist» spiega Massimo Del Gatto, docente di economia del Dec e presidente di M-Research, società innovativa con skill elevati nell’analisi dei dati, dal 2018 membro del Global benchmarking network.

Relatore è il data scientist Riccardo Di Nisio (foto). Già team leader del gruppo data scientist di Fiat, insegna nel master del Sole 24 Ore e gestisce progetti big data con gruppi bancari e società private. È responsabile big data di M-Research.



«Si tratta di attività innovative in linea con i dettami dell’Impresa 4.0 - commenta Riccardo Di Nisio - sulle quali M-Research sta lavorando nell’ambito di partenariati importanti con imprese, anche abruzzesi, per l'implementazione di servizi avanzati di data science».