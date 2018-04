Contraffazione, la Polizia Locale di Montesilvano sequestra borse false

Nuovo intervento ad opera della polizia locale nell'ambito dell'attività di contrasto alla contraffazione. Ieri pomeriggio due pattuglie, all'altezza di Corso Strasburgo, sono intervenute per sequestrare una decina di borse contraffatte. Durante questa nuova operazione, un senegalese è stato denunciato per oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L'operazione di sequestro delle pattuglie della polizia locale è stata coordinata dal maresciallo Alessandrelli che ha ricevuto la segnalazione della presenza sulla riviera di merce venduta illegalmente, dal tenente dei vigili urbani di Montesilvano Nicolino Casale che si trovava nella zona, fuori dal servizio.

«Non posso che essere soddisfatto del lavoro dei vigili urbani – afferma l'assessore alla polizia locale, Valter Cozzi – così come non posso non lodare il forte senso del dovere del tenente Casale che, anche non in servizio, ha continuato a fare il proprio lavoro di tutela della legalità. L'operazione di sequestro messa in atto dagli operatori della polizia locale, non è stata certo l'unica ma, soprattutto, non sarà l'ultima. Nelle scorse settimane infatti diversi sono stati gli interventi messi in atto proprio per contrastare l'attività di vendita illegale di merce contraffatta. Tra le altre, ricordo l'azione portata a compimento nel mercato rionale del sabato di piazza Indro Montanelli. La tempestività d'intervento e, in particolare, la sensibilità della polizia locale verso la lotta all'illegalità, come del resto ha provato l'episodio di ieri, sono la dimostrazione di come sia sempre alto il livello di attenzione dell'Amministrazione Comunale per contrastare qualunque declinazione del malaffare. Proseguiremo con la massima scrupolosità, auspicando la collaborazione dei cittadini sia nella segnalazione di episodi come quello di ieri, ma anche nel non alimentare il mercato della contraffazione, acquistando capi e materiali che possono essere anche nocivi per la salute, oltre che provenienti dall'illegalità».