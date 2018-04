Promesse non mantenute, i volontari della Lega del Cane di Pescara pronti a lasciare il rifugio

La Sezione LNDC di Pescara da sempre gestisce il rifugio comunale in costante stato di emergenza: dalla struttura fatiscente alle gravi difficoltà economiche dovute all'inadeguato importo erogato dal Comune per l'accudimento degli animali. I debiti accumulati per curare i cani di proprietà del Comune ormai sono insostenibili e i volontari sono allo stremo.

Meno di un mese fa, la Sezione di Pescara di Lega Nazionale per la Difesa del Cane aveva espresso sulla sua pagina Facebook la propria solidarietà verso i volontari che gestiscono il canile di Chieti per le gravi difficoltà economiche in cui si trovavano, specificando che la situazione del rifugio di Via Raiale non era molto diversa. Da anni, infatti, gli attivisti LNDC chiedono al Comune di Pescara che il contributo erogato per la conduzione del canile comunale venga adeguato alle reali necessità dello stesso, ma le loro richieste sono sempre rimaste inascoltate.

Nonostante l'aiuto ricevuto dai cittadini e i sacrifici dei volontari stessi, nel corso degli anni la Sezione si è trovata costretta ad accumulare debiti anche a causa di importanti emergenze sanitarie che hanno coinvolto diverse cucciolate. Il contributo previsto dalla convenzione per la gestione del rifugio infatti è di 39.000 Euro/anno, mentre la rendicontazione prodotta dall'Associazione ogni anno supera abbondantemente i 50.000 Euro di spese sostenute esclusivamente per il mantenimento e la cura degli animali ospitati.

I volontari hanno ricordato al Comune le proprie responsabilità, considerando che i cani sono di sua proprietà, e l'assessore Teodoro si era impegnato a trovare fondi per tamponare i debiti contratti dall'associazione per le spese veterinarie. Eppure, a circa sei mesi da questa promessa, ancora nulla si è mosso e i debiti continuano ad aumentare anche perché non c'è traccia di una nuova convenzione con importo congruo. Inoltre, da agosto scorso, i rapporti tra Comune e LNDC vanno avanti a proroghe di due mesi in due mesi e i pagamenti delle relative liquidazioni sono in costante ritardo a causa delle lungaggini degli uffici comunali. Infatti, l'importo di circa 6mila euro dell'ultima proroga scaduta a febbraio ad oggi non è stato ancora corrisposto. Ciò nonostante, il Comune continua a pretendere costantemente ingressi di animali dovuti a rinunce di proprietà senza tenere in minima considerazione le difficoltà dei volontari.