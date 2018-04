Aumenta l'interesse dei pescaresi nella bici: FIAB Pescara bici chiude il 2017 con 200 iscritti

Nella giornata di venerdì 13 aprile, si è svolta l'assemblea generale dei soci dell'associazione FIAB Pescara Bici per il rinnovo delle cariche del consiglio direttivo. Nella sua relazione introduttiva, Laura Di Russo, in qualità di presidente uscente, ha tracciato un quadro delle attività svolte dall'associazione nel corso del suo mandato.

"Il 2017 si è chiuso con quasi 200 iscritti", ha sottolineato la Presidente, "con un trend in crescita. Potremmo interpretare questo dato come un aumento di interesse da parte dei cittadini verso la bicicletta quale mezzo di trasporto, e quindi non solo di svago, all'interno del contesto urbano. L'auspicio è che la stessa cosa accada per gli Amministratori pubblici, se non altro perché ora hanno un motivo in più per occuparsene vista la recente approvazione della legge n. 2 dell'11/1/2018: "Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica". È proprio di questo, ma anche di altro, che abbiamo parlato durante l'incontro che qualche giorno fa abbiamo avuto con Giuliano Diodati, il terzo assessore alla mobilità di questo giunta comunale, a cui abbiamo sottoposto un robusto documento di riflessioni e di proposte sulla mobilità sostenibile, con la richiesta della costituzione di una cabina di regia, di un osservatorio/consulta delle associazioni, e un ufficio comunale delicato".