ANAS sblocchi i lavori per il tratto tra Corfino e Popoli. Basta incidenti

La situazione è diventata ormai insostenibile, è per questa ragione se i consiglieri comunali Mario Lattanzio e Vanessa Combatteli chiedono aLl'ANAS lo sblocco del lungo iter burocratico dell'appalto che interessa il tratto stradale tra Corfinio e Popoli (eliminazione curve pericolose altezza ENEL) .

E' infatti da più di otto anni che si avanzano sollecitazioni circa una sua realizzazione, ritardare ulteriormente quasi certamente renderà vano tutto il lavoro precedente poiché scadranno alcuni dei permessi già difficilmente ottenuti.

Infatti l'allora consigliere provinciale, e ora consigliere comunale e capogruppo di Prima Popoli, Mario Lattanzio aveva lavorato attivamente affinché ci fossero i fondi per sbloccare il progetto e permetterne la sua realizzazione, il finanziamento è di circa 6 milioni di euro.

Inoltre aveva anche proposto di aggiungere un ulteriore lavoro chiedendo un finanziamento sul tratto finale (circa 1,5 km) che collega l'area periferica di Popoli (zona Tremonti) con la rotatoria che interseca la S.S. 153 con L'Aquila e il casello autostradale Bussi-Popoli.

Oggi quel tratto resta intoccato e rappresenta tutt'ora un pericolo per l'incolumità degli automobilisti: sono infatti frequenti gli incidenti sulla strada interessata, continuare ad ignorare la vicenda significa predersi gioco di tutti coloro che giornalmente si ritrovano a dover percorrere il tratto.

La risoluzione di una fase tanto critica per il traffico permetterebbe inoltre di riqualificare le aree interne abruzzesi, da ormai troppo tempo penalizzate e considerate strade di "serie B", è importante agire nei confronti di infrastrutture moderne e al passo con i tempi che permettano a chiunque di sentirsi al sicuro percorrendole.

Nonostante le promesse e le sollecitazioni nulla è stato ancora messo in moto, nonostante siano presenti fondi e tutti i pareri degli enti interessati.

A questo proposito anche la consigliera comunale Vanessa Combattelli si è sempre prodigata per la tutela degli automobilisti proponendo alcuni progetti di rotatorie per il miglioramento delle criticità dovute alla viabilità.

Entrambi i consiglieri impegnati attivamente nel percorso volto a migliorare e salvaguardare i tratti che presentano delle problematiche, continuano a sollecitare l'ANAS affinché il progetto presentato possa vedere finalmente la luce e realizzarsi.

A tal proposito ringraziano lo stesso Ente per aver deciso dopo un lungo iter di provvedere alla realizzazione della rotatoria sulla Tiburtina Valeria, incrocio che da sempre presenta forti pericolosità e di cui la Combattelli si è più volte occupata premendo nella sua realizzazione.