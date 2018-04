Il primo maggio parte la stagione balneare. Ecco i punti con il divieto di balneazione

La stagione balneare 2018 inizierà martedì 1 maggio e terminerà domenica 30 settembre 2018.

Oltre alle date il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha ordinato il divieto permanente di balneazione nel tratto di costa relativo alle acque del molo nord oltre alle due zone di divieto temporaneo di balneazione relative alla zona antistante via Balilla e la zona antistante via Galilei.

Nel caso in cui le analisi che saranno effettuate nel corso dell'estate daranno risultati positivi, i tratti di via Balilla e via Galilei potrebbero essere riaperti alla balneazione.

Il settore Manutenzione Geologia e Demanio provvederà a delimitare le zone con divieto di balneazione con apposita segnaletica.