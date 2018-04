Balneazione, ripresi i controlli sulle acque. Ecco le date di Pescara, Montesilvano e Francavilla

Dall'inizio della settimana (16 aprile) sono ripresi i controlli dell'Arta sulla qualità delle acque su tutto il litorale abruzzese. A lavoro ci sono 32 persone che ogni mese monitoreranno le acque di balneazione.

Le date dei prelievi a Pescara e Francavilla

16 aprile

14 maggio

28 maggio * punto di nuova individuazione

11 giugno

25 giugno * punto di nuova individuazione

9 luglio

23 luglio * punto di nuova individuazione

6 agosto

20 agosto * punto di nuova individuazione

3 settembre

17 settembre * punto di nuova individuazione

Le date dei prelievi a Montesilvano

18 aprile

16 maggio

13 giugno

11 luglio

8 agosto

5 settembre

Ad oggi il 99% del 126 km della costa abruzzese è balneabile e solo 1% presenta dei divieti di balneazione permanente tra cui la zona del molo nord di Pescara.

Dopo ogni controllo, entro 48 ore, i risultati non conformi saranno comunicati ai sindaci dei comuni interessati per permettere loro di firmare le ordinanze di divieto di balneazione. Successivamente verranno effettuati nuovi campionamenti per confermare o meno l'inquinamento che potrebbe essere occasionale.

Poi, entro 5 giorni dall’ultimo campionamento, i dati vengono progressivamente pubblicati sul sito istituzionale e sul Portale Acque del Ministero della Salute, che mette a disposizione degli utenti un servizio on line di segnalazione di eventuali situazioni di inquinamento del mare.