Iscrizioni ai nidi d'Infanzia di Pescara, al via dal 2 maggio al 4 giugno

"Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2018/2019 ai nidi d'infanzia comunali:

"L'Aquilone " – via del Santuario 176 – sezione medi e grandi;

via del Santuario 176 – sezione medi e grandi; "Raggio di Sole " – via Colle Marino 125/1 – sezione medi e grandi;

– via Colle Marino 125/1 – sezione medi e grandi; "Cipi' " – via C.A. Dalla Chiesa 54 – sezione piccoli, medi e grandi;

via C.A. Dalla Chiesa 54 – sezione piccoli, medi e grandi; "Il Bruco " – via Rigopiano 90 – sezione piccoli, medi e grandi.

via Rigopiano 90 – sezione piccoli, medi e grandi. "Il Gabbiano " – via Cecco Angiolieri – sezione medi e grandi;

I genitori con bambini nati dal 01.01. 2016 al 31.05.2018 potranno compilare l'istanza su apposito modulo reperibile presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) – Piazza Duca D'Aosta n. 15, oppure scaricabile, dal giorno di apertura delle iscrizioni, dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.pescara.it tra le news. La domanda, compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere consegnata presso l'Ufficio Protocollo, oppure inoltrata all'indirizzo protocollo@pec.pescara.come.it, dal 02 maggio al 04 giugno 2018. L'ordine di presentazione delle domande non ha alcuna influenza sulla redazione delle graduatorie. Eventuali domande pervenute fuori termine non verranno prese in considerazione.

Si invita ad una attenta lettura del modello di domanda ed a compilarla in tutte le sue parti con i dati richiesti, in quanto la graduatoria per l'accesso ai servizi educativi sarà stilata esclusivamente in base ai dati forniti. Nel caso in cui siano dichiarate condizioni previste tra i criteri di precedenza e/o priorità, occorre allegare la certificazione necessaria (rilasciata dalla ASL o da altro Ente competente).

Verrà compilata la graduatoria per attribuzione di punteggio di tutte le domande pervenute, in visione presso l'albo dell'ufficio amministrativo nel periodo compreso tra il 30 giugno – 12 luglio. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i genitori potranno presentare ricorso per eventuale attribuzione di punteggio errato o per sopravvenute variazioni della situazione familiare. Sulle istanze di revisione si esprimerà la Commissione. Decorso il termine previsto per la presentazione dei ricorsi, con provvedimento dirigenziale verrà approvata la graduatoria definitiva degli ammessi e di coloro che verranno collocati in lista di attesa sulla base dei posti disponibili nei nidi comunali. I posti disponibili saranno assegnati in ciascun nido d'infanzia seguendo l'ordine delle graduatorie e l'ordine di preferenza indicato dagli utenti. L'ammissione al nido sarà comunicata a mezzo lettera. Le famiglie rimaste in lista di attesa verranno progressivamente contattate in caso di successiva disponibilità di posti.

Le porte del nido si aprono: con l'iniziativa "le porte del nido si aprono" i genitori interessati potranno prenotare telefonicamente, direttamente al nido, la visita nella settimana dal 14 al 18 maggio e nelle fasce orarie 9,30/11,00 – 14,30/16,30.L'iniziativa creerà un momento di conoscenza reciproca e di dialogo tra servizio, famiglie e territorio.