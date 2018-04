Consegnate a Montesilvano le Bandiere Verdi 2018

Oltre 40 i sindaci provenienti da diverse regioni italiane, che questa mattina hanno partecipato alla undicesima Cerimonia Nazionale di Consegna delle Bandiere Verdi, la seconda che si è svolta a Montesilvano. Sul palco del Pala Dean Martin - Centro Congressi Montesilvano, i primi cittadini hanno ritirato il vessillo conferito alle città dotate di spiagge a misura di bambino.

«E' sempre un grande onore - ha dichiarato il sindaco Francesco Maragno – ricevere e poter ospitare la Cerimonia della Bandiera Verde. Quest'anno è ancora più speciale per l'ingresso per la prima volta di una località non italiana, la città di Malaga».