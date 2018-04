Montesilvano e Malaga unite da un patto di amicizia

Instaurare una collaborazione efficace e solidale tra Montesilvano e Malaga. Questo il principale obiettivo del patto di amicizia sottoscritto questa mattina dal sindaco Francesco Maragno e un rappresentante del Comune spagnolo, Miguel Mendez.

«Montesilvano e Malaga - specifica il sindaco Maragno - hanno diversi punti in comune. Il primo è la vocazione al turismo familiare certificata dalla Bandiera Verde. Malaga infatti è il primo Comune non italiano che nell'edizione 2018 ha ottenuto il riconoscimento come località di mare a misura di bambino. L'apertura all'estero della iniziativa di Italo Farnetani consentirà una mappatura delle spiagge europee del Mediterraneo, adatte ai bambini. Proprio grazie alle Bandiere Verdi si è instaurata una collaborazione con Malaga sfociata nel patto di amicizia che ci è stato richiesto proprio dal Comune spagnolo. I rappresentanti di Malaga, infatti, ritengono il progetto della Bandiera Verde, ideale strumento per incrementare il turismo familiare. La sottoscrizione di questo patto rappresenta un primo passo formale per porre le fondamenta di rapporti turistici, commerciali e culturali tra le nostre città».