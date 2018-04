Donazione del sangue: apertura straordinaria dell'AVIS con t-shirt in omaggio

Una t-shirt con raffigurata la goccia di sangue simbolo dell'Avis, l'associazione volontari italiani del sangue, in omaggio a tutti i giovani dai 18 ai 30 anni che decideranno di donare il sangue domenica 29 aprile in occasione dell'apertura straordinaria di fine mese dell'Avis Comunale Pescara.

Sarà possibile donare il sangue nella sede dell'Avis Comunale Pescara, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, in corso Vittorio Emanuele II 10, per tutta la mattina dalle ore 9 fino alle 12:30.

«C'è sempre più necessità di coinvolgere i giovani nella donazione del sangue», spiega Lattuchella, «purtroppo l'età media dei donatori inizia a essere troppo elevata, in linea del resto con la composizione del nostro Paese, ci manca il ricambio generazionale, mancano i giovani dai 18 ai 30 anni ed è proprio a questi che ci rivolgiamo sia per salvare vite umane che per dare un sostegno a livello associativo».