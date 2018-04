Partita la disinfestazione e la derattizzazione a Pescara. Ecco le date

Sono partite il 23 aprile le operazioni di disinfestazione larvale e adulticida da parte di Attiva su tutto il territorio comunale. Si tratta di attività che vengono effettuate da aprile a ottobre secondo un preciso calendario reso noto oggi insieme a quello per le derattizzazioni, che continuano per tutto l’anno in città con un’azione ciclica o su segnalazione in caso di particolari criticità. Stamane in conferenza è stato reso noto il disciplinare tecnico che regolamenta i servizi dall’assessora all’Igiene Pubblica Paola Marchegiani, dal direttore generale di Attiva Massimo Del Bianco e da Tarika Liberali dell’Ufficio operazioni della partecipata comunale.

“Attiva come ogni anno propone una campagna di disinfestazione per le zanzare e di derattizzazione, la cui efficacia però spesso viene condizionata da comportamenti scorretti da parte dei privati – spiega l’assessora all’Igiene Urbana Paola Marchegiani – E’ fondamentale la collaborazione di tutti per evitare il proliferare sia di zanzare che di ratti, da qui il nostro appello ad adottare dei semplici accorgimenti che riescono a limitare i fenomeni. Per le zanzare bisogna eliminare tutto ciò che è acqua stagnante, in casa, sui balconi, nei giardini: che sia l’acqua dai sottovasi o in contenitori aperti, in modo da non creare fonti responsabili di proliferazione. Oltre a questo, nei giardini privati che hanno scoli e tombini, è necessario agire anche lì con pasticche antilarvali, perché il lavoro sulla vegetazione che compie Attiva, non venga vanificato lasciando dei focolai attivi.

Per i ratti, sappiamo che la proliferazione aumenta in funzione dell’abbandono dei rifiuti, l’appello è dunque di non buttare l’immondizia per terra, specie quella umida, fuori dal cassonetto, il sacchetto, pur chiuso, è un incentivo alla proliferazione murina, non solo, da medico la proliferazione di zanzare e topi può facilitare la trasmissione di alcune malattie. Ad esempio l’anno scorso abbiamo tenuto la guardia altissima a fronte dei casi di contagio da chikungunya, una malattia mortale che a settembre si è presentata in diverse regioni, anche limitrofe, provocando anche vittime. L’Abruzzo è stato immune, noi abbiamo potenziato la copertura, come accadrà anche quest’anno se ce ne sarà bisogno”.

“Il servizio è attivo e diffuso su tutto il territorio cittadino – così il direttore generale Massimo Del Bianco - I mezzi che fanno la disinfestazione sono tutti dotati di rilevatori satellitari e quindi siamo in grado di seguire il percorso con il database di Attiva che registra anche l’attivazione dei diffusori, quindi può dire se un mezzo è passato per una via e ha effettuato le emissioni. E’ questo un dato utilissimo per rispondere alle segnalazioni o per dare alla città contezza del percorso e delle attività. Per quanto attiene ai ratti, va fatta la raccomandazione anche a quanti portano cibo a gatti e cani in strada, di non abbandonare le scodelle o le scatolette del cibo una volta consumato perché anche queste attraggono sia i topi che le zanzare. Per evitare che questi proliferino bisogna rendergli la vita difficile: eliminare le cause, oltre che fare prevenzione con la derattizzazione”.

“Da metà aprile siamo partiti con il servizio di disinfestazione che vede la città divisa in tre settori: Porta Nuova, zona centro o Castellamare e poi i Colli – così Tarika Liberali – Si tratta di operazioni composite che associano alla prima fase di intervento il trattamento notturno con prodotti sia adulticidi e anti larvali giornalmente. La prima fase non comporta attenzione particolare per la cittadinanza, mentre la disinfestazione adulticida richiede finestre chiuse, il ritiro dei panni stesi per evitare effetti indesiderati e disagi. Il servizio si ferma solo nei giorni festivi e in particolari condizioni climatiche, ma viene sempre recuperato, fino a metà ottobre per la disinfestazione delle zanzare, costantemente per la derattizzazione. Entrambi i servizi possono essere attivati anche su segnalazione”.

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE:

Territorio : Il servizio di derattizzazione sul territorio comunale verrà svolto da personale di Attiva adeguatamente formato e nel rispetto della vigente normativa di settore.

Il programma prevede monitoraggi (e, ove necessario, idonei trattamenti) del territorio con ciclicità mensile : ogni 1° settimana del mese (a partire dal primo lunedì) vengono controllati le sedi comunali sotto indicate e nelle successive tre settimane il territorio comunale.

In particolare:

SEDI COMUNALI

Il servizio segue la programmazione sotto riportata:

Lunedì Martedì Canile Municipale Mercato Coperto via Orazio

Parco ex Caserma Cocco Mercoledì Giovedì Mercato Ittico

Golena Sud Teatro D'Annunzio

Area Laghetto via D'Avalos Venerdì Sabato Mercato coperto p.zza Muzii

Parco Villa Sabucchi Villa De Riseis

Sede Attiva

RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE

La Società opera in ciascuna delle attuali circoscrizioni:

sulla base di segnalazioni provenienti dal personale di Attiva, dai cittadini e dall’Amministrazione comunale. Le aree critiche segnalate saranno oggetto di sopralluogo da parte del ns. personale specializzato e, ove necessario, verranno dotate di idonei box derattizzanti. controllando i box derattizzanti - già posizionati sul territorio dal nostro personale - e le zone circostanti.

In assenza di specifiche segnalazioni il servizio segue la programmazione sotto riportata:

giorni CIRCOSCRIZIONE lunedì-martedì PORTANUOVA mercoledì-giovedì CASTELLAMARE venerdì-sabato COLLI-VILLA FABIO

Attiva segnalerà all’Amministrazione Comunale eventuali situazioni rilevate sul territorio comunale non risolvibili da Attiva che creano condizioni ambientali favorevoli alla presenza ed alla proliferazione murina, affinché gli enti competenti possano assumere gli adeguati provvedimenti utili alla soluzione del problema.

Palme : Per le palme piantumate lungo la riviera, al fine di contenere le infestazioni di Rattus Rattus (Ratto Nero) che creano disagi alla popolazione nei periodi estivi (periodi in cui questa specie infestante non dispone di materia edule sulle piante) intensificando le presenze a terra, vengono garantiti maggiori controlli e posizionamenti dei box a terra delle piante.

Scuole : La bonifica ambientale preventiva di derattizzazione negli edifici scolastici comunali (scuole materne, elementari e medie) verrà effettuata nei periodi di chiusura. Il programma degli interventi verrà stilato di comune accordo con l’assessorato di competenza e le direzioni didattiche dei plessi scolastici. Nel corso dell’anno, il piano di prevenzione sopra descritto potrà essere integrato con eventuali ulteriori interventi, da concordare preventivamente con la Attiva SpA.

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE:

Disinfestazione antilarvale : Il servizio di disinfestazione antilarvale verrà effettuato nel periodo compreso tra aprile e ottobre, il tutto in funzione dell’andamento climatico stagionale e degli esiti dei monitoraggi che verranno effettuati nelle varie circoscrizioni comunali sui livelli di infestazione di larve delle diverse specie di zanzare. In particolare, per monitorare tali livelli di infestazione, in ogni circoscrizione saranno posizionate da 10 a 30 ovitrappole, a seconda delle caratteristiche territoriali. Tale trattamento interesserà le aree caratterizzate da condizioni ambientali favorevoli alla proliferazione delle larve di zanzare (es. zone ad elevato tasso di umidità, aree attigue al corso fluviale, ecc..). Per le operazioni di disinfestazione anti larvale saranno impiegati operatori adeguatamente formati e istruiti.

Disinfestazione adulticida : le attività di disinfestazione contro le forme alate delle zanzare prevedono un piano di interventi da effettuarsi nelle ore notturne, mediante idonei mezzi attrezzati con atomizzatore, sulle zone indicate del territorio comunale.

Il servizio di disinfestazione è organizzato nel seguente modo:

DISINFESTAZIONE NOTTURNA ADULTICIDA E ANTILARVALE con l’atomizzatore (cadenza quindicinale, cioè a settimane alterne).

Si provvederà ad espletare i trattamenti adulticidi/anti larvali mediante idonei mezzi attrezzati con atomizzatore. Particolare attenzione verrà prestata in prossimità di piccoli canali, ruscelli, corsi d’acqua (soprattutto con fitta vegetazione sulle sponde), pozzanghere, zone depresse con ristagni, acquitrini ed aree verdi incolte. Naturalmente le zone trattate saranno esclusivamente le aree comunali.In particolare le attività di disinfestazione notturna seguiranno il calendario differenziato per mesi e circoscrizioni di seguito riportato:

CIRCOSCRIZIONE Aprile Maggio Giugno Luglio PORTANUOVA 23-24 7-8

21-22 4-5 18-19 2-3 16-17 30-31 CASTELLAMARE 26 9-10 23-24 6-7 20-21 4-5 18-19 COLLI-VILLA FABIO 27-28 11-12 25-26 8-9 22-23 6-7 20-21

CIRCOSCRIZIONE Agosto Settembre Ottobre PORTANUOVA 13-14 27-28 10-11 24-25 8-9 CASTELLAMARE 1-2 16 29-30 12-13 26-27 10-11 COLLI-VILLA FABIO 3-4 17-18 31 1 14-15 28-29 12-13

Il calendario potrà essere soggetto a variazioni dovute all’andamento meteo climatico.

In caso di pioggia, il trattamento adulticida verrà rimandato allo stesso giorno della settimana successiva.

Trattamenti straordinari potranno essere effettuati nelle zone dove le corrispondenti ovi trappole risultassero particolarmente infestate. In tal caso e solo se l’intervento interessa zone abitate, ATTIVA S.p.a. comunicherà per iscritto, tramite fax, con anticipo di almeno 2 giorni, all’Ufficio competente del Comune di Pescara la data e ora dell’intervento straordinario, in modo che i residenti della zona interessata possano essere tempestivamente avvisati.

DISINFESTAZIONE DIURNA ANTILARVALE con pasticche idrosolubili

Un operatore adeguatamente formato giornalmente provvederà al posizionamento di specifici formulati anti larvali sotto forma di pasticche idrosolubili nei tombini ove risulta presente acqua stagnante.