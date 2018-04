Pronti i campi da basket nel Parco Falcone e nel Parco Le Favole di Montesilvano

Si sono conclusi i lavori di realizzazione di due dei 4 campi da basket che l'Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Maragno ha voluto per arricchire l'offerta di 4 parchi della città. Nel Parco Falcone e nel Parco Le Favole sono fruibili le due piazzole circolari attrezzate con l'impianto da basket. Altri due campi, invece, saranno completati nel parco Baden Powell e in piazza Galli a Montesilvano Colle.

«Con questa opera - spiega l'assessore al Verde Pubblico Ernesto De Vincentiis, che ha effettuato un sopralluogo nel Parco Falcone - non solo abbiamo abbellito i nostri parchi, ma abbiamo anche dato un'offerta in più ai bambini e ai ragazzi che frequentano queste aree verdi. Lo sport è un elemento molto importante nella crescita dei nostri ragazzi, e offrire alla comunità strutture aperte a tutti è un importante dovere per un'Amministrazione Comunale. Questo progetto arricchisce di un ulteriore tassello quel progetto di miglioramento del decoro urbano, ma anche di efficientamento dei servizi messi a disposizione della collettività, che abbiamo delineato attraverso il nuovo tracciato ciclopedonale tricolore nel parco Giovanni e Francesca Falcone e poi il restyling dei giochi e l'installazione di nuovi giochi, anche inclusivi integrati».