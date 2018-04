Blasioli 'saluta' l'Architetto Pierpaolo Pescara che dal Comune si trasferisce alla Regione

La Giunta in data odierna ha autorizzato il comando dell'architetto Pierpaolo Pescara presso la Regione Abruzzo, dove andrà a ricoprire il prestigioso incarico di Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali.

Si tratta di un importante incarico che consentirà alla Regione Abruzzo di servirsi della professionalità maturata in prima linea e nel corso di questi anni da Pescara, che vogliamo ringraziare per lo spirito di servizio, la competenza e le doti umane e professionali con cui ha adempiuto al suo incarico per la città e per i suoi cittadini.

Anche se con rammarico ci priviamo del nostro dirigente che andrà a svolgere un ruolo di primo piano nell'organico della Regione e quindi si dovrà confrontare sin da subito con la programmazione finanziaria di interventi strategici contenuti nel Masterplan-Patto per il Sud, fondi a vantaggio di tutte le comunità abruzzesi e anche del Comune di Pescara.

Mesi fa, nell'ambito della nuova macrostruttura comunale e in ottemperanza ai criteri di rotazione degli incarichi dirigenziali, il sindaco ha scelto proprio Pescara per l'incarico di dirigente di un settore molto complesso qual è quello dell'Urbanistica, dell'Edilizia scolastica e del Patrimonio ed Edilizia residenziale pubblica, comparti che già dal prossimo mercoledì 2 maggio provvederemo ad affidare alle competenze dei dirigenti attualmente in servizio, i quali siamo sicuri saranno in grado di proseguire il lavoro iniziato con altrettanta competenza e disponibilità.