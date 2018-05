Nasce Assocasa Abruzzo, l'associazione a tutela degli inquilini e piccoli proprietari immobiliari

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Prende il via, su territorio regionale, l'attività di Assocasa Abruzzo, associazione a tutela degli inquilini, assegnatari e piccoli proprietari immobiliari. La mission è incentrata sullo sviluppo delle attività e servizi di Assocasa nella nostra regione, oltre che sulla supervisione e coordinamento delle sedi provinciali.

Così la Presidente Angela Carpineta: “Assocasa è un’associazione sindacale affiliata alla Fiadel/Cisal. L’adesione è libera, senza alcuna distinzione di carattere etnico, politico, sindacale, religioso ed è riservata agli inquilini (compresi gli affittuari di locali per attività commerciali), agli assegnatari e a quanti sono proprietari dell’appartamento abitato. Le finalità prioritarie sono quelle di agevolare l’accesso al bene-casa in tutte le forme possibili (proprietà, locazione, assegnazione); partecipare alla elaborazione ad ogni livello delle leggi e norme che disciplinano le locazioni e vigilare sulla corretta applicazione; rappresentare e tutelare gli iscritti nei confronti della proprietà pubblica e privata. Oltre a ciò, di concerto con l'Unicoop, tramite le proprie strutture territoriali promuoviamo la costituzione di cooperative edilizie, intratteniamo e stipuliamo accordi con associazioni di proprietà edilizia come Confabitare”.

Servizi:

Contestazione del canone “nero”.

Domande per il contributo a sostegno dell’affitto (L. 431/98).

Verifica e conteggi canoni di locazione.

Verifica e conteggi oneri accessori.

Esame bollette utenze abitative ed eventuale procedimento per agevolazioni.

Assistenza domande assegnazione alloggi erp anche in sanatoria e di social housing con eventuale ricorso e contenzioso.

Censimento periodico assegnatari erp.

Consulenza e organizzazione domanda sul piano edilizio di housing sociale.

Consulenza e la relativa richiesta dei bonus gas e energia.

Consulenza e calcolo di convenienza sulla cedolare secca.

Consulenza e stesura contratto di locazione abitativa libero, agevolato, per studenti, transitorio e turistico.

Consulenza e stesura contratto di locazione uso diverso dall’abitativo.

Registrazione anche telematica dei contratti.

Assistenza domande contributo integrativo affitto con eventuale ricorso e contenzioso.

Assistenza assemblea condominiale e sul servizio di riscaldamento.

Verifica bilanci condominiali.

Consulenza su procedura lavori detrazione 50%.

Consulenza su procedura lavori risparmio energetico detrazione 55%.

Consulenza e assistenza all’inquilino acquirente dell’alloggio messo in vendita.

Consulenza, calcolo e stesura della dichiarazione Imu (prima casa, seconda casa, terreno, ecc.).

Consulenza su sicurezza impianti e risparmio energetico.

Detrazione inquilino canone libero e concordato.

Detrazione per studenti e loro famiglie.

Consulenza e assistenza all’autogestione, ai condomini misti e ai condomini in materia fiscale di formazione del regolamento e delle tabelle millesimali.

Consulenza su donazioni e successioni in materia immobiliare.

Consulenza al proprietario utente in materia di leggi regionali su ampliamenti e ricostruzioni.

Detrazione e agevolazioni proprietario utente prima casa.

Servizi di concerto con Caaf convenzionati:

Detrazione 55% per interventi mirati al risparmio e riqualificazione energetica.

Detrazione 50% per lavori di ristrutturazione anche condominiali.

Per info: Assocasa Abruzzo, via Vespucci n.21 Pescara. Tel: 085/693637. Su Facebook: https://www.facebook.com/ AssocasaAbruzzo