Una seduta di manicure gratis alle mamme che donano il sangue

Nuova iniziativa messa in piedi dall'Avis Comunale Pescara di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, che come scopo ha quello di favorire e incentivare la donazione di sangue.

Per questa ragione, in occasione della festa della Mamma, l'associazione volontari italiani del sangue pescarese regalerà a tutte le madri che decideranno di donare il sangue da lunedì 7 a sabato 12 maggio una seduta di manicure da GStyle in via Salvatore Tommasi, 7 a Pescara.

«Questa iniziativa come quella organizzata in occasione della Festa del Papà e della Festa della Donna», spiega Lattuchella, «va sempre nella stessa direzione ovvero quella di volerci prendere cura dei nostri donatori, ma anche di accoglierne di nuovi, attraverso un'iniziativa mensile prendendo spunto da ricorrenze o temi specifici, come quello delle mamme in questo caso. Continueremo per tutto l'anno in corso su questa strada con l'obiettivo di favorire sempre con maggior forza la donazione del sangue, che rappresenta un elemento fondamentale per salvare vite umane e di cui c'è sempre più bisogno».

Per informazioni e per sottoporsi al prelievo ematico ci si può rivolgere alla sede dell'Avis Comunale Pescara in corso Vittorio Emanuele II, 10, nei seguenti giorni e orari: