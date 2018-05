Riviera nord, si procede per l'ultimo blocco: solo domani riviera chiusa da viale Muzii alla Madonnina

Continua a ritmo serrato il completamento del risanamento strutturale della riviera, un ritmo che ha indotto l'Amministrazione a ripensare le chiusure dei tratti interessati dai lavori, in modo da ottimizzare ulteriormente i tempi e limitare a tal fine i disagi connessi alle lavorazioni, che oggi vedono completato il risanamento del terzo tratto, fino dunque, a via Tassoni.

"Domani si procederà con l'asfalto provvisorio sul tratto che da viale Muzii arriva fino a via Tassoni – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli– un manto, ricordiamo, temporaneo: solo per consentire il transito delle auto, che tornerà ad essere possibile da giovedì mattina intorno alle 6.

Sempre domani, si potrà dunque procedere al risanamento strutturale del tratto successivo, che in origine prevedeva due distinti interventi, ma che alla luce della velocità con cui la ditta sta procedendo, si è disposto di accorpare in un unico e ultimo tratto che da via Tassoni arriva fino alla Madonnina, parliamo di 900 metri di lungomare.

Questa esigenza, condivisa con la ditta esecutrice, solo per domani, vedrà la riviera chiusa da viale Muzii alla Madonnina, mentre da giovedì la chiusura sarà da via Tassoni, come dispone l'ordinanza allegata. Abbiamo deciso di chiudere congiuntamente i due tratti rispetto alla programmazione iniziale dei lavori, perché è necessario ottimizzare i tempi per ultimare l'intervento e poi procedere con l'asfalto lungo tutti i 3 km dell'intervento, cosa che non richiederà l'interdizione totale al transito.

Il grosso della chiusura, a questo punto, resta solo per la giornata di domani. Per rendere meno difficoltosa la mobilità raccomandiamo agli automobilisti che provengono dal lungofiume e sono diretti verso nord di girare in via Puccini e rientrare lungo viale Muzii da dove sarà possibile percorrere la riviera verso Montesilvano. Per chi, invece, proviene da nord, si potrà percorrere viale Kennedy, poi via Regina Margherita e via Nicola Fabrizi bypassando tutto il lato costiero dove saranno in corso gli interventi.

In merito, infine alla riqualificazione della riviera sud, nei prossimi 4/5 giorni saranno rialzati a appianati i pozzetti a seguito del rifacimento dell'asfalto e dopo una settimana sarà ridisegnata anche la segnaletica orizzontale, senza particolari accorgimenti per la viabilità".