Raccolta differenziata, a Montesilvano da lunedì via i cassonetti stradali al confine con Pescara

Nuovo step nel progetto di estensione della raccolta porta a porta a Montesilvano. A partire da lunedì 14 maggio 2018, saranno rimossi i cassonetti stradali dislocati nella zona sud di Montesilvano interessata dalla nuova modalità di raccolta dei rifiuti.

«La raccolta porta a porta – afferma l'assessore all'Igiene Urbana Paolo Cilli - è ormai realtà in ben 3 zone di Montesilvano, quella collinare, da oltre un anno, e la zona del PP1 e al confine con Pescara. Abbiamo dato il tempo necessario ai residenti delle ultime zone coinvolte di prendere dimestichezza con la nuova modalità di raccolta. Ora crediamo che gli utensi siano pronti, pertanto elimineremo i cassonetti stradali anche al confine con Pescara, come già fatto ai colli e nella zona del PP1, contribuendo in maniera significativa al miglioramento dell'immagine e del decoro urbano. Siamo veramente soddisfatti - prosegue Cilli - dei risultati ottenuti anche nel mese di aprile in termini di raccolta differenziata nelle zone del porta a porta. Montesilvano Colle conferma l'eccellente percentuale che supera il 75%. Molto interessante e soddisfacente anche la percentuale ottenuta nelle zone del PP1 e di via Livenza che raggiunge il 64,68%. E' ormai un fatto certo che l'estensione della raccolta porta a porta ci ha permesso di cambiare veramente passo in materia di rifiuti e di andare nella direzione giusta. Purtroppo ad oggi ci sono ancora alcuni utenti che conferiscono i loro rifiuti altrove, anziché adoperarsi nella raccolta porta a porta. Invece è molto importante - conclude Cilli - la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini, per raggiungere insieme ogni giorno risultati sempre più positivi».