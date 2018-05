12 Maggio - Giornata Internazionale dell'Infermiare

In occasione della giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Pescara ha organizzato un evento gratuito riservato ai propri iscritti riguardante le competenze infermieristiche e il valore aggiunto che la figura professionale esercita all’interno del sistema sanitario inglese e italiano. Un’occasione che punta a stigmatizzare il ruolo dell’infermiere non solo nell’attività intraospedaliera, ma che apre gli occhi su nuove e differenti realtà in ambito ambulatoriale e domiciliare. Un confronto attuale quanto doveroso sarà fatto con il sistema sanitario inglese, dove i nostri professionisti trovano spesso humus per poter crescere e affermare le proprie competenze. L’evento, che si pregia della collaborazione dell’Università G. D’Annunzio, del Comune di Pescara, della Regione Abruzzo, di Cittadinanza Attiva e dell’associazione per la tutela del malato di Pescara si svolgerà presso l’Auditorium L. Petruzzi del Museo Genti d’Abruzzo dalle ore 8,00 del 12 Maggio. Importante la tavola rotonda all’interno del convegno che vedrà la partecipazione dell’Agenzia Sanitaria Regionale, dell’Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, di CittadinanzaAttiva, del direttore Generale e Sanitario dell’USL di Pescara, delle rappresentanze sindacale e del Sindaco del Comune di Pescara oltre che del Presidente dell’OPI di Pescara.

L’OPI di Pescara, sempre in occasione delle giornata Internazionale dell’Infermiere sarà ospitata il 14 Maggio 2018 insieme agli OPI provinciali di Carbonia Iglesias, Bologna, Sassari, Oristano, Rimini, Frosinone, Pavia, Pordenone, Ragusa, Foggia, Ancona, Alessandria e Napoli dalla Presidenza della Repubblica Italiana per presentare l’iniziativa rivolta ai disabili sensoriali e alla facilitazione d’accesso agli strumenti informatici. Sul nostro sito istituzionale saranno presenti infatti 1. una sezione video nella Lingua dei Segni accessibile agli ipoacusici, ai sordi e loro care giver 2. una sezione audio accessibile agli ipovedenti – non vedenti e ai loro care giver.

La stessa documentazione infermieristica e sanitaria è stata stampata in un libro in braille.

Nell’occasione, i presidenti OPI, omaggeranno il Presidente della Repubblica di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana stampata interamente e appositamente in Braille.

www.ipasvipescara.it