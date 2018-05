Ai Servizi Sociali del Comune di Pescara è in arrivo una guardia armata

Nel giro di poco tempo ci sarà una guardia giurata armata a presidiare gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Pescara negli orari di apertura al pubblico per questioni di sicurezza.

Questa quanto emerso mercoledì scorso al termine della riunione congiunta, convocata su richiesta del consigliere comunale Massimiliano Pignoli, delle Commissioni Politiche Sociali e Ordine Pubblico, presiedute rispettivamente da Antonio Natarelli e Piernicola Teodoro.

È stato dato mandato a Natarelli di scrivere una lettera al dirigente delle Politiche Sociali, Marco Molisani, che è anche responsabile della guardiania del Comune, per allargare il contratto in essere con l'agenzia di sicurezza privata per far dislocare una guardia giurata armata ai Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.