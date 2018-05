Cede la strada in via D'Avalos, strada chiusa fino al 21 maggio

"Dopo l'intervento del 6 aprile avevamo già preannunciato che l'Aca sarebbe dovuta intervenire nuovamente e su più tratti di via D'Avalos dove si sono generati piu cedimenti della sede stradale, per fortuna senza alcun tipo di danno. Nei giorni abbiamo messo in sicurezza l'area e lunedì, l'Aca, che ha individuato in un problema ad una condotta che corre a 4 metri dalla superficie stradale, la causa del cedimento, inizierà a scavare per il ripristino.

I lavori richiedono la chiusura della strada fino al prossimo 21 maggio, come da ordinanza emessa oggi dal settore Lavori Pubblici. L'intervento mirato alla soluzione del problema inizierà domani, come ci ha comunicato l'Aca stessa, in modo da poter agire con i tempi necessari a ripristinare strada e mobilità in sicurezza.

Il tratto dei lavori è quello compreso fra la rotatoria della Pineta e l'intersezione con via Elettra".