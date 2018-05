Cantieri a Pescara: aggiornamenti su Riviera, via Monte di Campli e via D'Avalos

"Tempi spediti per l'avanzamento dei cantieri su via D'Avalos, Riviera nord e via Monte di Campli.

Via D'Avalos. Tutto fila liscio nel cantiere che ha richiesto di nuovo la chiusura di via D'Avalos dove l'Aca sta riparando, come annunciato ai tempi del precedente intervento, la necessità di intervenire su una condotta posta a 4 metri di profondità. Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, è ipotizzabile che il lavoro possa terminare in tre o quattro giorni, l'Aca ha individuato il problema e sta procedendo al ripristino sia della condotta che del conseguente cedimento stradale e già giovedì potremmo riaprire.

Via Monte di Campli. Dopo la riapertura della via, procedono i lavori sulla seconda metà della rotonda in fase di realizzazione all'incrocio con via Fonte Romana, in 7/8 giorni i lavori saranno completati anche per i marciapiedi lato monte e anche questo cantiere potrà essere finalmente tolto, e riconsegnato alla città uno snodo importante in piena sicurezza per le auto e per i pedoni.

Riviera Nord. Nella giornata di oggi la ditta ha provveduto a scarificare l'area della carreggiata con i parcheggi a spina di pesce che hanno richiesto l'ausilio di mezzi più piccoli per le operazioni. Domani, invece, si opererà già su due tratti, perché mentre si asfalterà la porzione già fresata dei parcheggi, si agirà con fresa grande su tutta la carreggiata, prima di porre l'asfalto anche qui, operazione che, pioggia permettendo, avverrà mercoledì, in contemporanea con la fresatura già del secondo tratto di riviera, da via Ragazzi del 99 a viale Muzii. Come detto, procederemo speditamente adeguando le chiusure alle vicissitudini delle operazioni in corso, quindi avverrà che per la giornata di domani, com'è accaduto anche in precedenza, chiuderemo anche il secondo tratto cosicché da via Cavour a via Ragazzi del 99 saranno in posa gli asfalti e da via Ragazzi del 99 a viale Muzii la ditta farà la scarifica per andare subito oltre".