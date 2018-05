Sono una 20ina le mamme che hanno donato il sangue e hanno ricevuto la seduta di manicure

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sono state in totale una ventina le madri che hanno risposto all'appello lanciato dall'Avis Comunale Pescara in occasione della Festa della Mamma per incentivare alla donazione del sangue.

A tutte le mamme che hanno deciso di sottoporsi al prelievo ematico da lunedì 7 a sabato 12 maggio, l'associazione volontari italiani del sangue, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, ha donato una seduta di manicure offerta da GStyle in via Salvatore Tommasi, 7 a Pescara.

L'Avis Comunale Pescara ricorda che le iniziative di questo tipo, organizzate in occasione di feste e ricorrenze, proseguiranno fino alla fine dell'anno, e rinnova l'invito a tutti a diventare donatori di sangue, elemento del quale c'è sempre maggiore bisogno.

Per informazioni e per sottoporsi al prelievo ematico ci si può rivolgere alla sede dell'Avis Comunale Pescara in corso Vittorio Emanuele II, 10, nei seguenti giorni e orari: