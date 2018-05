Infezione: come si combatte in maniera efficace?

Augmentin è l’antibiotico che vien maggiormente utilizzato in caso di infezione. È un farmaco che ha come principio attivo amoxicillina, un derivato della penicillina, che agisce assieme all’acido clavulanico. Per tale ragione non tutti possono assumere questo farmaco: chi è allergico alla penicillina non potrà prenderlo e orientarsiverso un altro farmaco per combattere le infezioni. Augmentin è un medicinale che si può prendere in farmacia solo con la ricetta del medico. È sempre il medico che indica come e quanto assumere il farmaco. A differenza di altri medicinali, gli antibiotici come questo vanno presi in modo molto preciso: è necessario completare il ciclo di somministrazione per poter avere l’effetto desiderato.

Quando assumerlo

Augmentin è l’antibiotico che si prende in diversi casi, infatti la penicillina, e tutti i suoi derivati come l’amoxicillina, possono utili a contrastare diversi tipi di infezioni che colpiscono diversi apparati e organi. L’antibiotico in questione viene prescritto per le infezioni dell’orecchio tra cui la più comune è l’otite, le infezioni delle vie urinarie compresa la cistite, tutte le infezioni a carico dell’apparto respiratorio come la bronchite, le infezioni articolari e che colpiscono le ossa, le infezioni della pelle come anche il fuoco di sant’Antonio provocato dal morbo della varicella, tutte le infezioni che colpiscono al bocca, il cavo orale, le gengive e anche i denti come un ascesso ormai progredito.

Avvertenze particolari

Come anticipato prima, è di fondamentaleimportanzache chi è allergico al principio attivo e alla penicillina avvisi il medico curante perché non potrà assumerequestofarmaco. Ledonne in gravidanza, invece, possono assumere Augmentin senza contrindicazioni per il feto. Anche i bambini possono usare questo prodotto che ha una formulazione più leggera per loro, che spesso hanno infezioni che richiedono di assumerlo. È stata infatti pensata a una formulazione specifica per i bambini al di sotto dei 12 anni d’età: AugmentinBambini, anch’esso da prendere sempre dietro prescrizione del medico curante e solo se non si è allergici alla penicillina.

Inoltre, va detto che i farmaci a base di penicillina, come Augmentin il cui principio attivo amoxicillina deriva proprio dalla penicillina, possono avere delle contrindicazioni quando vengono assunti assieme ad altri farmaci. Per tale ragione, è sempre indispensabile dire al medico che altre terapie farmacologiche si stanno somministrando per evitare di avere interazioni. Assumere certi farmaci assieme ad Augmentin è pericoloso perché l’effetto di uno o anche dell’altro farmaco può esser variato o del tutto annullato. Farmaci che contengono principi attivi come Probenecid, Allopurinolo, Metotrexato, MicofenolatoMofetil possono interagire con questo antibiotico perciò non vanno presi contemporaneamente. Inoltre, anche gli anti coagulanti come può essere Warfarin, hanno interazioni con Augmentin.

Effetti indesiderati

Se dopo l’assunzione di Augmentin dovessero comparire ittero, affanno e difficolta respiratorie, orticaria ed eruzioni cutanee, difficoltà a deglutire magari a causa di gonfiore della lingua e della gola oppure un prurito molto intenso che si avverte su tutto il corpo, si deve interrompere immediatamente la terapia e andare al più presto al pronto soccorso.