Antonio Tiberio eletto presidente regionale dell'Arci

Valerio Antonio Tiberio, già presidente del Comitato provinciale ARCI di Pescara, è stato eletto all'unanimità presidente dell'ARCI Abruzzo. Il congresso regionale si è concluso ieri, domenica 20 maggio 2018, con un'assemblea negli spazi del circolo Spazio 010, in via dei Peligni, a Pescara.

Trenta delegati provenienti dalle quattro province abruzzesi hanno eletto Tiberio nel corso di una seduta molto partecipata che ha portato al cambio al vertice della presidenza dell'Arci regionale e alla nomina del consiglio direttivo. Dopo un'approfondita discussione sui temi cardine al centro dell'impegno dell'ARCI e sui prossimi obiettivi in vista del XVII congresso nazionale, che si terrà dal 7 al 10 giugno all'Aurum di Pescara e che vedrà la partecipazione di 530 delegati provenienti da tutta Italia, l'assemblea dei soci ha eletto il neo presidente e il nuovo consiglio direttivo che resteranno in carica per i prossimi quattro anni.

L'ARCI (Associazione Ricreativa Culturale Italiana) è la più grande associazione italiana di promozione sociale, attiva sul territorio nazionale con cinquemila circoli e oltre un milione di soci. Presente in tutte le regioni italiane, si articola in una rete di presidi volta a promuovere sul territorio in cui opera la cultura, l'emancipazione e la formazione, attraverso eventi e iniziative di carattere culturale e ricreativo, ma anche valori universali come la libertà e la dignità di ogni essere umano, la giustizia sociale e l'uguaglianza fra i popoli. I suoi punti di forza sono il forte radicamento sul territorio e l'impronta ereditata dai movimenti popolari e antifascisti che hanno contribuito a costruire e consolidare la democrazia italiana fondata sulla Costituzione.

Sul territorio abruzzese l'ARCI è una realtà in forte crescita. In base ai dati sul tesseramento 2016, l'ARCI in Abruzzo raccoglie 19.546 soci suddivisi nei 65 circoli affiliati. Nella provincia di Pescara, sotto la presidenza di Valerio Antonio Tiberio, negli ultimi sei anni il Comitato provinciale ARCI di Pescara ha ampliato tantissimo la sua rete di circoli presenti sul territorio, facendo registrare un trend positivo di aumento delle adesioni e dei soci. In particolare si è passati da 2.987 tessere sottoscritte nel 2012, a ben 15.550 tesseramenti effettuati nel 2016, con una previsione di almeno 15.711 nuovi soci nel 2017. La crescita delle adesioni è stata pressoché costante. I circoli ARCI sono un laboratorio di idee e di buone pratiche, in cui si opera insieme per l'animazione sociale e culturale delle comunità locali.