Con Dona 2 euro, Conad devolve 1400 euro all'Istituto Comprensivo Troiano Delfico

Così il sindaco Francesco Maragno ha commentato il progetto realizzato dalla Conad di Montesilvano, dall'istituto comprensivo Troiano Delefico, con la collaborazione dell'associazione Spazio Comune. La Conad della città, guidata da Davide Ardente, ha consegnato stamani un assegno del valore di 1400 euro all'associazione Spazio Comune che verrà utilizzato per finanziare e sostenere progetti della scuola Troiano Delfico.

In sostanza la Conad di Montesilvano ha attivato una convenzione con la scuola, esclusiva per tutte le famiglie degli alunni dell'istituto comprensivo diretto da Vincenza Medina, che sottoscrivono una card. Ad ogni spesa di 30 euro, la Conad emette un coupon del valore di 2 euro, devoluto alla scuola.

«Un plauso alla Conad di Montesilvano - afferma Maria Concetta Moretti, presidente della Conad Adriatico – che è andata anche oltre le iniziative che conduciamo a livello nazionale nel sociale, per cercare di restituire alle persone che ci scelgono ogni giorno, ciò che ci danno. Recentemente abbiamo raccolto 2,3, milioni di euro a favore delle popolazioni terremotate. Con l'iniziativa "Insieme per la scuola" abbiamo devoluto 303 mila euro di premi solo in Abruzzo, convinti della centralità del concetto di responsabilità sociale di impresa».

«I bilanci delle scuole - specifica la dirigente scolastica Vincenza Medina - sono in netta diminuzione. Ecco perché per offrire ai ragazzi e alle famiglie iniziative e progetti di un certo spessore si finisce per chiedere un contributo alle famiglie. Abbiamo pensato di stilare una serie di convenzioni con soggetti del territorio che possano darci un loro supporto. Tra esse, appunto, la convenzione con la Conad di Montesilvano che con questa donazione ci permetterà di avere fondi pronti per il prossimo anno scolastico».