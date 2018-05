Pescara Colli: mamma ce la facciamo a fare una passeggiata lungo via di Sotto?

Passeggiare lungo via di Sotto a Pescara Colli è da ormai diversi giorni difficoltoso per non dire quasi impossibile.

Dalle foto in alto, che peraltro sono del 17 maggio scorso, si comprende quanto sia difficoltoso, per una mamma, passeggiare lungo via di Sotto a causa dei rami degli alberi che sono cresciuti a tal punto da costringere chiunque voglia passare a dover fare delle vere e proprie gimcane tra i rami.

Oggi, dopo 8 giorni, la situazione non è migliorata anzi è notevolmente peggiorata a tal punto che i pedoni sono costretti a camminare sulla sede stradale o ad abbassarsi quasi a sfiorare il marciapiede. Una situazione non comoda per molte persone e insostenibile per gli anziani e per i genitori con passeggino.

Non sarebbe forse il caso di effettuare un po' di manutenzione sulla strada principale dei Colli?