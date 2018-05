Pescara Vecchia, iniziano gli eventi estivi. Si parte venerdì 1° giugno

Si terrà venerdì 1° giugno dalle ore 21,30 a Pescara Vecchia il primo evento del centro storico cittadino, con il concerto dei Frankie e Canthina e un Dj set di Goffredo Travaglini e Sandro Marano che a seguire farà ballare corso Manthonè e via delle Caserme. Oggi la presentazione con l'assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi con Cristian Summa e gli operatori della zona.

"La prossima settimana presenteremo tutte le manifestazioni estive che sono circa 140 – annuncia l'assessore Giacomo Cuzzi– Quella che presentiamo oggi è la prima, l'ultima arriverà a ottobre inoltrato, sarà una lunghissima estate. Il concerto apre la stagione estiva di Pescara Vecchia e nasce dalla collaborazione con gli operatori, ci siamo incontrati e si è definito un programma che punta a portare gente non solo nelle location della riviera, ma anche nel centro storico della città. Gli ingredienti ci sono tutti, i lavori di riqualificazione hanno restituito spazi più belli, fruibili e in sicurezza, c'è un'offerta di intrattenimento per un pubblico responsabile e che vuole divertirsi e godere del patrimonio culturale esistente e di quello enogastronomico espressione della zona. Tutto questo è un pacchetto spendibile non solo in città, ma anche fuori dai confini, per richiamare gente e turisti e le manifestazioni non fanno che arricchire ancora di più questa offerta".

"Partiamo con questo concerto soul e funky che fa da apripista all'estate – aggiunge Cristian Summa, voce degli operatori del Consorzio Pescara Vecchia - un ritorno, perché sono già stati da noi e hanno avuto un grande successo. Quest'anno la caratterizzazione è ancora più particolare, perché Corso Manthoné inserirà eventi speciali di via delle Caserme e viceversa, ci scambieremo il testimone per animare sempre tutta la zona. Abbiamo ritrovato una grande sinergia in tutto il centro storico, che ci permette di consolidare tutto questo genere di eventi e anche la degustazione completa dei nostri prodotti tipici. Lo faremo con il giovedì unico, che torna il 21 giugno su corso Manthoné e via delle Caserme e con tanti altri eventi che via via presenteremo".