Riaperto questa mattina il terzo tratto della riviera. Dopodomani gli ultimi lavori

"E' stato riaperto questa mattina alle 6 il terzo tratto di Riviera nord interessato dai lavori di riqualificazione. L'asfalto è stato posto, sarà mantenuto libero per tutta la Con tutta probabilità domani in serata o sabato mattina alle 6 potrà essere riaperta al transito veicolare tutta la riviera nord che resterà aperta pserata e la notte e domattina presto riapriremo per il fine settimana.

Da lunedì la riviera chiuderà al transito nuovamente, ma, come detto, l'ultimo tratto, da via Galilei fino a 150 metri del lungofiume, oltre la Madonnina. I lavori infatti si allungheranno fino quasi all'altezza dell'incrocio con via Puccini e il lungofiume, che chiuderà fino venerdì prossimo. Tempo di lavoro una settimana, questo ci consentirà di chiudere definitivamente il cantiere infrastrutturale della riviera nord alla fine della prossima settimana, essendo necessari solo i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.

Rotonda Bernini. Lunedì è importante terminerà anche il lavoro di realizzazione dei marciapiedi e rotatoria tra via Bernini e via Caravaggio, gli interventi sono finiti, ma hanno bisogno di una giornata di chiusura totale per consentire la realizzazione dell'asfalto su tutta l'area e lunedì 28 dalle ore 9 alle ore 20 via Caravaggio non sarà transitabile da via Tiepolo fino all'ingresso del centro commerciale Globo, come pure non sarà transitabile buona parte di via Bernini fino all'incrocio con la Nazionale Adriatica I lavori inizieranno alle ore 9 per consentire l'ingresso a scuola e negli uffici, ma dureranno fino alla serata del 28 per riconsegnare l'intera area del cantiere asfaltata. Direzione consigliata è via Caravaggio, Nazionale Adriatica Nord e anche la riviera che da lunedì sarà percorribile fino a via Galilei da nord a sud".