Finiti i lavori su via Bernini, riapre la circolazione

Alle 18.30 con due ore di anticipo riapre l'area della rotatoria di via Bernini, l'area tornerà quindi transitabile, essendo completati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza attesi da anni.

"Il lavoro svolto dalla ditta Domenico De Luca di Tagliacozzo è terminato e tra una decina di giorni, tempi necessari per la compattazione dell'asfalto, si procederà alla segnaletica orizzontale – annuncia il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli- Era un lavoro molto atteso, utilissimo per la sicurezza della cittadinanza. La buona comunicazione ci ha aiutato a prevenire anche i disagi alla circolazione.

Abbiamo agito con risorse rinvenute dal progetto di prolungamento di via dell'Emigrante, con quel ribasso abbiamo ottenuto 97.000 euro, impiegati per la riqualificazione di tutta la sede stradale: sono stati allargati i marciapiedi che non raggiungevano l'ampiezza di 1,50 cm, realizzati ex novo laddove mancanti; è stato messo in sicurezza l'incrocio fra via Bernini, via Caravaggio e il sottopasso ferroviario, uno degli incroci più a rischio della zona, con la rotatoria riaperta oggi, che avrà in primis la funzione di rallentare la velocità delle auto sul crocevia, oltre che la fluidificazione dei flussi di traffico. I lavori uniformeranno le vie a quanto realizzato già in via delle Fornaci, rispondendo a una precisa istanza della cittadinanza che attendeva questi interventi da anni".

"Sono quasi dieci gli anni trascorsi in attesa di questa rotatoria – conclude il consigliere Stefano Casciano– l'abbiamo voluta non solo per intervenire sulla riqualificazione della strada, che andava fatta, ma per dare ordine al flusso veicolare a rischio sull'incrocio. Inoltre Altro aspetto importante è il fatto che dopo 50 anni il lato nord di via Bernini ha un marciapiede, una vera e propria svolta per la mobilità in sicurezza di almeno 40 famiglie che da oggi potranno circolare a piedi senza temere di essere investiti".