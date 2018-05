Mazzocca sull'Agir: richieste ripetute e strumentalmente dilatorie

“ L’assemblea dei sindaci abruzzesi per la costituzione dell’AGIR, l’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, si svolgerà il 31 maggio prossimo”.

È questa la replica della Regione Abruzzo, attraverso il Sottosegretario Regionale con delega ad Ambiente ed Ecologia Mario Mazzocca, alla richiesta avanzata stamattina, nel corso di una conferenza stampa convocata da Forza Italia, di sospendere e rinviare la seduta dell’assise dell’AGIR.

“ Peraltro - precisa Mazzocca - ad ogni convocazione, o anche di fronte alla sola ipotesi di convocazione dell’assemblea, puntualmente è arrivata la richiesta di rinvio da parte di sindaci ed esponenti di centrodestra, adducendo motivazioni diverse e sempre con l’evidente intento di arrivare ad ottenere “matematicamente” la maggioranza delle quote, sì da indirizzare l’elezione dei vertici dell’agenzia secondo il proprio orientamento. È stata così benevolmente assecondata dal Presidente, peraltro in dissonanza dal mio parere - sottolinea il Sottosegretario - sin dai primi mesi del 2017, quando gli uffici avevano proceduto a rendere operativa l’istituzione dell’AGIR, secondo le previsioni della legge regionale n.36 del 2013, l’azione dilatoria di alcuni sindaci e dei rappresentanti del centrodestra, i quali, di fatto, altro non hanno esercitato se non produrre un evidente danno all’istituzione”.

“ Un’istituzione, quella dell’AGIR – continua Mazzocca - che è uno strumento imposto dalla legge nazionale e atteso dalla stragrande maggioranza delle amministrazioni locali, poiché in grado di perseguire obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della gestione della filiera dei rifiuti. Infatti, ho personalmente e ripetutamente sollecitato sia il Presidente che il Commissario AGIR a procedere. L’Assemblea dell’AGIR, infatti, a completamento di una estenuante attività di commissariamento “ad acta” della Regione Abruzzo che ha interessato ben 65 Comuni (inadempienti), è stata convocata il 20/06/2017, ri-convocata una seconda volta per il 20/07/2017 e di nuovo rinviata su richiesta di alcuni Enti locali. In una situazione attuale di frammentazione delle gestioni tra più gestori pubblici e privati, in affidamento diretto e/o individuati a mezzo di procedure di evidenza pubblica, l’AGIR persegue lo scopo di realizzare economie di gestione e applicare sistemi tariffari unitari secondo criteri di trasparenza ed evitando le attuali profonde diversità territoriali che ricadono negativamente sui costi per gli utenti. E’ necessario un salto di qualità a cui i Sindaci tutti sono chiamati a dare un grande contributo di collaborazione per trasformare il settore in una vera industria ecologica con principi ed obiettivi di una economia circolare” .

“ D’altro canto - aggiunge il Sottosegretario - nella normale vita amministrativa degli enti locali ci sarà sempre un appuntamento elettorale (come nel 2017) o un evento che indurrà alcuni a proporre ogni volta un ennesimo differimento”.