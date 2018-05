Elezioni comunali 2018. Giovedi 31 maggio Oggionni e Mazzocca a Loreto Aprutino con il candidato Acconciamessa

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Giovedi 31 maggio alle ore 20.30, presso il Decanto Cafè in via Carlo Bonfiglio n.1 a Loreto Aprutino (Pe), si terrà l'evento dibattito sul tema del libro “Le parole rubate: contro-dizionario della sinistra” con l'autore Simone Oggionni, il Sottosegretario Regionale e Capogruppo Art.1 Mdp Abruzzo Mario Mazzocca, l'Assessore al Comune di Pescara Giovanni Di Iacovo e Federico Acconciamessa, candidato con la lista civica n.3 “Progresso e Tradizione” a sostegno del Sindaco uscente Gabriele Starinieri per le elezioni comunali del prossimo 10 giugno. Lo scorso anno Acconciamessa, studente di filosofia di 20 anni, era stato il più giovane coordinatore d’Abruzzo nel comitato promotore di Art.1 Mdp a Loreto Aprutino .

Simone Oggionni, classe 1984, è tra i fondatori di Art.1, dopo avere fatto parte da indipendente della segreteria nazionale di Sinistra Ecologia Libertà e aver svolto il ruolo di portavoce nazionale dei Giovani Comunisti. Autore di numerose pubblicazioni, cura un blog per l’Huffington Post.