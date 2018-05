Montesilvano, si ripete il 'Miracolo di San Gennaro' sulle acque di balneazione

Il "miracolo di San Gennaro" delle acque balneabili si è verificato di nuovo, come apprendiamo dal solito "sobrio" comunicato dell'assessore De Vincentiis. La qualità del mare di Montesilvano risulta eccellente dappertutto.

Ci chiediamo però come mai questi periodici annunci vengano accolti dai cittadini di Montesilvano sempre con un notevole scetticismo dimostrando che, forse, non ne sono molto convinti.

Tale diffidenza nasce da testimonianze, video, articoli di stampa che riferiscono degli sversamenti in mare dei fossi di scolo, in caso di piogge abbondanti, segnalando schiume, acque scure e maleodoranti.

Presenterò per questo una interrogazione, nel prossimo consiglio comunale, per sapere se il Sindaco Maragno è a conoscenza di questi fenomeni di sversamento e se, come responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio, ha mai chiesto ad Arta di effettuare dei controlli. Chiederò a nome dei cittadini se il Sindaco ha inteso, o intenderà, prendere provvedimenti, come ordinanze di divieti di balneazione temporanei, semplice misura preventiva e cautelativa della salute.

Difendere l'immagine della città è senza dubbio importante, mettere in campo azioni per preservare e tutelare la salute dei cittadini lo è almeno altrettanto.