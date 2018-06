Ricostruzione post sisma, previsti nuovi interventi per 14 milioni di euro

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, Sovrintendente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione

Con nota del 25 maggio scorso il Ministero delle Infrastrutture ha trasmesso il 4° stralcio del programma degli interventi per il ripristino della viabilità nei territori colpiti dal sisma 2016/2017.

"Per l’Abruzzo - annuncia il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, Sovrintendente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione - sono previsti interventi per 14.439.920 euro che, sommati ai precedenti, tocca la cifra complessiva di 55 milioni.

I Comuni e le strade interessati sono i seguenti: L’Aquila (due interventi sulla SR 577 del lago di Campotosto); Campotosto (SP 2 del lago di Campotosto, quattro interventi - SP 30 di Cascina, due interventi - SS 80 del Gran Sasso d’Italia, un intervento); Cermignano con due interventi sulla SP 36; Penna Sant'Andrea con un intervento sulla SP 36, un intervento; Castelli (SP di Befaro, un intervento - SP 37, un intervento); Campli con cinque interventi su strade comunali e Teramo con un intervento sulla SP 19°".