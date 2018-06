Alessio Bonomo arriva a “Cinema è Cultura”

Arriva a “Cinema e’ Cultura”(1 agosto-9 settembre 2018) al Pala Dean Martin a Montesilvano (Pescara), il tour di presentazione del nuovo lavoro discografico di Alessio Bonomo, “La musica non esiste”. 12 tracce intense e coinvolgenti composte da Alessio, ma sviluppate e cresciute grazie anche alla fondamentale presenza di Fausto Mesolella che di questo disco, oltre ad averci suonato, ha curato arrangiamenti e produzione artistica. In “La musica non esiste”, la poesia del suono creato da Mesolella e quella autorale di Bonomo danno vita ad immagini ed emozioni. Le rose che si vedono in un giardino; la capacita’ di meravigliarsi ancora per le piccole cose del quotidiano ma allo stesso tempo la consapevolezza di vivere in una realtà violenta e diversa da come ci viene raccontata; l’ideale di un amore cosi’ come il tabù della morte, sono solo alcuni dei colori e delle storie di questo disco che, come fotogrammi, imprimono la mente. Alessio Bonomo sarà sul palco accompagnato delle visionarie chitarre di Matteo d’Inca’, per dare vita ad uno spettacolo emozionante e poetico, all’insegna della magia di quella musica che, come ci ricorda il nome del disco e del tour: non esiste.

Gianni Leone, direttore artistico dichiara: – E’ un viaggio quello che faremo ad agosto con Alessio. Un viaggio denso di grandi vibrazioni ed immagini, un po’ come i grandi film che emozionano il nostro cuore.-