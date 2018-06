“Cinema è Cultura”: Il maestro Michelangelo Arizzi in mostra per la prima volta a Montesilvano

“Cinema è Cultura” (http://museodelcinema.org) che avrà luogo presso il Pala Dean Martin dal 1 agosto al 9 settembre 2018 porta in esposizione il maestro della fotografia Michelangelo Arizzi già collaboratore delle celebri e pionieristiche riviste “Frigidaire”, “Il Male” e “La Peste”. Una mostra fotografica “potente”per la prima volta in Abruzzo. La mostra sarà aperta al pubblico e frauibile gratuitamente per tutti i 40 giorni della manifestazione.

Valica i confini spazio-temporali la fotografia di Michelangelo Arizzi.

Una ricerca tesa tanto all’esplorazione, come riscoperta di archetipi, quanto alla riscrittura e attualizzazione dei medesimi. Echi di esperienze esoteriche e tentazioni metafisiche e surreali, postmoderne e futuriste, si rintracciano in una dialettica che scevra da condizionamenti di maniera, restituisce l’idea di icona. La fotografia come diario onirico. In ciò s’impone la sua ricerca, laddove elementi apparentemente a se stanti, si evolvono coerentemente in una dialettica in cui la matrice formale è la dominante. Il punto di vista di Arizzi trova sintomatica espressione in giochi di luce e ombra caravaggeschi e simultaneamente evoca visionari rimandi pittorico letterari.