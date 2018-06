Spiagge libere, Attiva le pulisce da maggio e serve anche il buon comportamenti dei fruitori

"In questi giorni stiamo provvedendo con Attiva alla pulizia delle spiagge libere cittadine. Un'operazione che va avanti già da inizio maggio sia nella parte a nord che nella parte sud, ripetuta più volte, anche a fronte delle mareggiate che ci sono state per tutto il mese. Abbiamo provveduto in vista della maggiore affluenza della cittadinanza sulla costa e anche in contemporanea con i cantieri che insistevano sulle spiagge della riviera nord e su quello che ancora riguarderà per qualche giorno la riviera sud.

La pulizia viene effettuata con tre mezzi, due sono allestiti per la setacciatura della sabbia e uno invece interviene per la pulizia delle alghe. Abbiamo iniziato dalle spiagge libere più frequentate, ma operiamo su tutto il litorale in collaborazione con i balneatori, che radunano dei mucchi di materiali, in modo che Attiva li prelevi.

Sugli arenili abbiamo trovato di tutto, sia detriti in arrivo dal mare e di provenienza fluviale, sia oggetti abbandonati da quei frequentatori che trattano la spiaggia in modo incivile, sporcandola con ogni tipo di rifiuto, malgrado lungo la Riviera e nei tratti liberi ci siano contenitori a disposizione.

Un'attività che continuerà, con la speranza anche di sensibilizzare la comunità perché adotti comportamenti di maggiore tutela di questo importante patrimonio comune da vivere e da rispettare".