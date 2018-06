The Wellness Festival. Giovedì 7 giugno Mimmo Locasciulli a Caramanico Terme

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Continua The Wellness Festival a Caramanico Terme (Pe), la kermesse che ha preso il via il 1 giugno e si concluderà domenica 10.

Domani, giovedì 7 giugno, doppio appuntamento con Domenico “Mimmo” Locasciulli, classe 1949, uno dei grandi cantautori della musica italiana, storico collaboratore di Francesco De Gregori, Enrico Ruggeri e altri importanti artisti nazionali e internazionali. A Locasciulli verrà conferito il Premio Musica e Benessere 2018.

Alle ore 17.30, presso la Sala del Consiglio Comunale, avrà luogo la presentazione del libro autobiografico "Come una macchina volante": un viaggio attraverso i ricordi d'infanzia vissuta nelle campagne abruzzesi e la passione per la musica, gli anni dell'università e le prime contaminazioni artistiche, la voglia di Roma e di entrare a far parte del Folkstudio.

In serata, alle ore 21.30 sul palco di Piazza Conti, concerto in quartetto (piano, contrabasso, sax, batteria & voce) tra pop e jazz.

Accanto al cantautore di origine pennesi, parteciperà all'evento il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca.