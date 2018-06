DS 7 Crossback exhibition

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

DS 7 CROSSBACK, SHOW E TEST DRIVE AL LEA & FLO’ PALACE

Sabato 9 giugno il nuovo Suv in esposizione presso lo store di Città Sant’Angelo. Dalle 16.30 degustazione offerta da Vini Fantini-Gruppo Farnese e prove su strada della vettura

Il Suv di lusso in una cornice raffinata ed elegante: nuovo DS 7 Crossback sbarca al Lea & Flò Palace. Sabato 9 giugno a partire dalle 16.30, la boutique situata in via delle Gualchiere n. 3 a Città Sant’Angelo sarà host dell’evento espositivo organizzato dalla concessionaria Autoepi di Pescara.

Protagonista assoluto è DS 7 Crossback, il nuovo gioiello del brand DS, lanciato ufficialmente sul mercato lo scorso 10 marzo. Un Suv raffinato ed elegante, icona del savoire faire francese, sintesi di comfort, lusso e tecnologia. I visitatori del Lea & Flo’ Palace potranno ammirare da vicino la vettura e avranno l’opportunità di provarla su strada insieme a un DS Expert Advisor locale.

Un sabato pomeriggio all’insegna dell’eleganza, della raffinatezza e del “gusto”: tutti i clienti della boutique potranno infatti degustare gli ottimi vini di Fantini Vini-Gruppo Farnese, azienda nata in Abruzzo nel 1994 e oggi apprezzata in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni: https://goo.gl/mgb6DZ.