Venerdì arriva la notte dello shopping. Ecco il programma e come muoversi in città

Si estende e si tinge di sport la prima Notte dello Shopping nel quadrilatero cittadino per venerdì 8 giugno. Stamane la conferenza di presentazione con l'assessore Giacomo Cuzzi, l'assessore allo Sport Giuliano Diodati, i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei commercianti.

"La prima Notte dello Shopping inaugurerà il centro commerciale naturale ò così l'assessore Giacomo Cuzzi– abbiamo voluto tingere di sport la prima delle cinque serate di apertura della città, perché abbiamo Ironman in città e ci è sembrato un binomio di valore quello fra sport ed un'economia cittadina fatta di commercio, turismo e accoglienza. E' una grande occasione, Pescara cresce, dalle 185.000 presenze del 2015 nelle strutture ricettive siamo arrivati ai circa 285.000 di oggi, un risultato straordinario che premia tutta la filiera qui riunita per l'organizzazione di questo primo evento dedicato al commercio a cui il 7 luglio seguirà un nuovo appuntamento in occasione dei saldi; il 14 luglio agli stabilimenti balneari e al turismo; l'11 agosto Wanna be Americano e, ancora, il Ferragosto a Pescara con il concerto dello Stato Sociale. Ringrazio le associazioni e i commercianti tutti che sono con noi organizzatori degli eventi. Musica e animazione prenderanno vita dal pomeriggio su un perimetro più ampio degli altri anni, che ricomprende tutto Corso Vittorio. Sarà una festa di inaugurazione in piena regola, perché il cammino del centro commerciale naturale diventa sempre più determinato e concreto. Un percorso condiviso con il consigliere delegato all'attuazione del centro commerciale naturale Piero Giampietro che ha lavorato per produrre questo storico cambiamento di cui adesso si vedono anche i simboli e la veste. L'invito è a venire in città, lasciando magari le auto nell'area di risulta dove dalle ore 17 la sosta sarà gratuita e vivere questo nuovo grande evento".

"Lo sport sarà il denominatore comune – così l'assessore allo Sport Giuliano Diodati– abbiamo messo insieme le due iniziative anche sul fronte mobilità al fine di limitare i disagi che comunque le restrizioni comporteranno, ma si tratta di limitazioni fatte per vivere meglio la città in occasione di questi due eventi che dimostrano come lo sport e il turismo possano diventare un elemento forte e attrattivo per tutto il territorio regionale".

"L'ordinanza prevede un perimetro più ampio delle altre iniziative – illustra il Mobility Manager del Comune Piergiorgio Pardi– ecco le prescrizion per la sosta che partirà già Dalle ore 13,00 del giorno 8/06/2018 fino alle ore 3,00 del giorno 9/06/2018 e comunque fino alla fine della manifestazione, con :

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su: Corso Vittortio Emanuele nel tratto compreso tra Via Calabria e la rotatoria di Via Michelangelo, Via Nicola Fabrizi nel tratto compreso tra Corso Umberto 1° e Via Venezia; Via Firenze nel tratto compreso tra Via Venezia e Via genova; Via Ravenna, ;

l'istituzione del divieto di transito su tutti i tratti viari ricadenti all'interno dell'area delimitata dalle seguenti Vie: Via U: Foscolo, Via Venezia, Corso Vittorio Emanuele II°, Corso Umberto I°, Viale Regina Margherita (nel tratto compreso tra Via L. Muzii e Piazza della Rinascita), Via Mazzini (nel tratto compreso tra Viale R. Margherita e Viale della Rivierra), Lungomare Matteotti ( nel tratto compreso tra Largo Mediterraneo e Via Ugo Foscolo), Viale della Riviera nel tratto compreso tra Via Mazzini e Largo Mediterraneo;

, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e Piazza Muzii, nonché su tutti gli assi viari che hanno come unica uscita Si precisa che il tratto di Lungomare G. Matteotticompreso tra Largo Mediterraneo e Via U. Foscolo sarà interessato, a partire dalle ore 18,00 alle ore 23,30 dal divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a causa dello svolgimento della gara podistica notturna connessa all'evento Ironman 2018.

Disposto inoltre lo spegnimento delle telecamere poste ai varchi di ingresso della ZTL cittadina per permettere all'occorrenza il transito e la sosta breve degli eventuali mezzi a supporto della manifestazione e la sosta sull'intera area di risulta gratuita a partire dalle ore 17,00 del giorno 8/06/2018 fino al termine della manifestazione".

"Musica dal vivo e piccoli eventi sulle vie principali di tutto il quadrilatero – illustra Marco Di Pietrodella Endas Abruzzo, motore dell'intrattenimento della Notte dello Shopping- Corso Vittorio Emanuele II, Via Nicola Fabrizi, via Firenze, via Ravenna, Piazza Sacro Cuore, via Trento, via Roma, via Milano, via Regina Margherita, via Cesare Battisti e Piazza Muzii, queste le strade che avranno spettacoli, dj set, band, sfilate, balli, aperitivi e degustazioni, momenti dedicati alla fotografia, sport, alla moda su cui si muoveranno le marching band e i gruppi di rievocazione. A Piazza della Rinascita il concerto di Grazia Di Michele. La novità di quest'anno è la presenza di un gruppo di instagramers e influencer che racconteranno sui social la festa e animeranno i nostri InstaTour, un percorso per chi vorrà vivere questa esperienza dal punto di vista social con #NotteNiancaPe, #PescaraUrbanEmotion, #PescaraShoppingVillage ".

IL PROGRAMMA DELLA NOTTE DELLO SHOPPING