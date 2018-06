Vuoi diventare donatore di sangue? L'Avis sarà presente alla Notte dello shopping venerdì sera

L'Avis Comunale Pescara sarà presente venerdì 8 giugno alla Notte dello Shopping che si svolgerà anche in corso Vittorio Emanuele II.

Proprio in questa strada, di fronte al civico numero 10 dove ha sede l'associazione italiana volontari del sangue, sarà allestito un gazebo dalle ore 19 a mezzanotte.

I ragazzi del servizio civile e i soci Avis si occuperanno di animazione per i bambini con i palloncini e forniranno informazioni utili relativamente alla donazione del sangue, alla sua importanza per salvare vite umane e i passaggi da compiere per diventare donatore.

Inoltre, tutte le persone che faranno visita alla postazione dell'Avis, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, riceveranno un simpatico omaggio.

«Partecipiamo con piacere a questa serata che vedrà tanti cittadini transitare sotto alla nostra attuale sede», dice Lattuchella, «perché perché sappiamo bene che eventi di questo tipo ci consentono di entrare in contatto con persone che forse non conoscono ancora la nostra realtà ma soprattutto ignorano quale sia l'importanza di donare il sangue, un elemento imprescindibile per salvare vite umane. Vi aspettiamo nel nostro gazebo per dare tutte le informazioni utili sulla nostra associazione e su come diventare donatori».

Per informazioni ci si può rivolgere, dopo la manifestazione di venerdì, alla sede dell'Avis Comunale Pescara in corso Vittorio Emanuele II, 10, nei seguenti giorni e orari: