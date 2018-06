Montesilvano: barriere antirumore attese da 6 anni ma il Comune fa solo annunci fotocopia

I cittadini di Montesilvano che risiedono a ridosso della linea ferroviaria attendono le barriere fonoassorbenti da almeno 6 anni.

Dover convivere con il fracasso provocato dal transito dei treni è straziante.

Ripetutamente, con il solito metodo propagandistico, la giunta Maragno rilascia comunicati che provano a rassicurare e annuncia tavoli di progettazione con RFI e politici vari.

Ma quando si passerà dalla teoria alla pratica?

Come spesso avviene con questa amministrazione, le date annunciate sono sempre state disattese:

ad Agosto 2017 l'assessore Cozzi annunciava l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'apertura del cantiere, previsto per l'inizio del 2018.

Ora siamo arrivati a metà 2018 e abbiamo un altro annuncio fotocopia, senza poter conoscere una data certa di inizio lavori.

I cittadini hanno tutto il diritto di essere informati su metodi e soprattutto tempi, noi crediamo che debba finire il tempo degli annunci inconcludenti.

Per questo motivo presenterò una interrogazione al prossimo consiglio comunale per ricostruire nel dettaglio il vero iter fin qui seguito per l'installazione delle barriere fonoassorbenti, per individuare eventuali carenze e negligenze della politica e soprattutto rendere finalmente pubblico il cronoprogramma con i veri tempi di realizzazione.

La giunta Maragno ha avuto ben quattro anni per mettere in campo tutte le azioni necessarie per installare queste barriere, ormai i cittadini non possono più attendere per veder rispettati i loro diritti.